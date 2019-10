Le Comité central du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), réuni ce vendredi en session extraordinaire, a entériné la décision du Bureau politique de se retirer du gouvernement. Par ailleurs, de sources bien informées, on apprend que le futur gouvernement, qui serait annoncé avant le 15 octobre (et la rentrée parlementaire), ne devrait compter qu’un maximum de 25 ministres, dont 10… technocrates. Le reste des portefeuilles devraient partagés entre le PJD (7 ministères), le RNI (4), le MP (2), l’UC (1) et l’USFP (1).