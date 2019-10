Le cap des 1 000 migrants morts noyés en Méditerranée cette année a été franchi, a annoncé l’agence des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) qui déplore que ce « jalon lugubre » ait été dépassé pour la sixième année consécutive. Selon le HCR, 70% de ces décès intervenaient dans le secteur central de la mer Méditerranée, entre la Libye, l’Italie et Malte. Et depuis 2014, plus de 18.000 personnes ont péri en Méditerranée.