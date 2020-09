Le conseil de gouvernement, réuni ce jeudi, a examiné et adopté le projet de loi modifiant et complétant la loi portant réforme du Crédit Populaire du Maroc.

Présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de la Réforme administrative, ce projet de loi s’inscrit dans le cadre du soutien aux ambitions du groupe du Crédit Populaire du Maroc face à la nécessité d’apporter des modifications à la loi n° 12-96. Ces modifications s’inscrivent dans le cade de la consolidation du caractère coopératif du Crédit Populaire du Maroc, en faisant des Banques Populaires Régionales (BPR) des actionnaires majeurs de la Banque Centrale Populaire (BCP), et en actualisant le cadre juridique du Crédit Populaire du Maroc conformément à la loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés.

A noter que cette réduction de la contribution des Banques Populaires Régionales au capital de la BCP devrait se faire progressivement avec les différentes augmentations du capital de la BCP.