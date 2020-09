Le Comité de veille provincial de Youssoufia a annoncé la levée à partir de jeudi, de certaines mesures prises par les autorités locales pour faire face aux dernières évolutions de la pandémie du coronavirus au niveau de cette partie du territoire national. Cette décision intervient suite à une évaluation menée par le comité de veille sur l’évolution de la situation épidémiologique, indique un communiqué de la Province.

“A partir de jeudi, il a été décidé de ne pas prolonger les horaires de fermeture des locaux commerciaux, d’artisanat, de services, les espaces publics et les espaces de commerce de proximité, les hammams, les terrains et les salles de sport au niveau de cette province”, précise la même source. Cette décision, rappelle la même source, intervient suite aux réunions régulières tenues par le comité de veille provincial à la lumière de l’évolution de la situation épidémiologique dans la province et conformément aux mesures préventives prises pour contenir la propagation de la Covid-19 ainsi qu’aux règles légales accompagnant l’instauration de l’état d’urgence sanitaire.

Le comité exhorte les citoyens au respect scrupuleux des mesures préventives décrétées par les autorités locales en vue de protéger leur sécurité sanitaire, notamment le port obligatoire des masques de protection, le respect des règles hygiéniques et la distanciation sociale et à faire preuve de vigilance, de responsabilité, et de civisme.