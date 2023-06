Depuis plus de deux décennies, la Fondation Jadara impacte durablement et transforme positivement la vie de nombreux jeunes. Sa mission consiste à venir en aide aux bacheliers méritants et démunis pour leur garantir, à travers la formation, de meilleures conditions de réussite professionnelle et une plus grande chance de devenir des citoyens à part entière.

Pour soutenir cette belle initiative sociétale, la Fondation LCI Éducation accorde un don de 1 million de dirhams à la Fondation Jadara, soit le plus grand don reçu à ce jour par Jadara pour accomplir sa noble mission.

Il est à rappeler que la Fondation LCI Éducation est née de la volonté d’assumer un nouveau rôle et de sensibiliser sa communauté pour que ses membres deviennent des citoyens du monde. La Fondation LCI Éducation vise à promouvoir la persévérance scolaire, l’accès à l’éducation et l’alphabétisation des individus, notamment dans les pays où les campus LCI Éducation sont présents.

Après le projet de construction d’une école en Colombie, mené par la Fondation LCI Éducation, en partenariat avec Shakira, le ministère de l’Éducation colombien, la Fondation La Caixa et la Fondation FC Barcelone, la Fondation LCI Éducation s’oriente aujourd’hui vers le Maroc et contribue au développement et à l’insertion des jeunes bacheliers les plus méritants dans toutes les régions du royaume.

Considérant également le positionnement des établissements HEM Business & Engineering School et Collège LaSalle, tous les deux membres de LCI Éducation, la Fondation LCI Éducation signe un accord de partenariat avec la Fondation Jadara et fait profiter les bacheliers marocains des bourses d’études dans ses 2 établissements, soit :

5 Bourses d’études avec prise en charge à 100% des frais de scolarité pendant tout le parcours Bac+5 dans les 4 campus HEM Business & Engineering School (Casablanca – Rabat – Marrakech et Tanger) ;

3 Bourses d’études avec prise en charge à 100% des frais de scolarité pendant tout le cursus de formation dans les 4 campus Collège LaSalle (Casablanca – Rabat – Marrakech et Tanger) ;

8 Bourses accordées aux Bacheliers les plus méritants par La Fondation LCI Éducation & La Fondation Jadara Prise en charge à 100% des frais de scolarité.

La cérémonie de signature de l’accord de partenariat entre les deux Fondations LCI Éducation et Jadara s’est tenue le Vendredi 23 Juin 2023 à 14h à HEM Casablanca – Californie, et ce en présence de :