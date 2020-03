Compte tenu des évènements récents, survenus suite à l’expansion de la pandémie du COVID-19 sur notre territoire national, et les moments difficiles que risquent de vivre plusieurs secteurs de l’économie marocaine, le Groupe Infomédiaire (Infomédiaire, AnnonceMédiaire et JobMédiaire) propose gratuitement ses espaces publicitaires aux TPME (Très Petites Entreprise & Petites et Moyennes Entreprise) marocaines, et ce durant les 3 prochaines semaines.

Ces entreprises pourront ainsi communiquer et s’offrir une visibilité durant cette période délicate, et ce sans allouer de budget.

Le Groupe Infomédiaire espère ainsi s’inscrire dans l’élan de solidarité nationale insufflé par le Roi Mohammed VI.

A noter que, le travail à distance étant inscrit dans l’ADN du Groupe Infomédiaire, les différentes étapes de la réalisation des opérations de communication des TPME intéressées se feront de manière électronique, sans aucun contact physique, ce qui permettra de respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire ainsi que les mesures préventives prises par les autorités marocaines.

Ci-après les coordonnées de la Direction Commerciale chargée de faire le suivi de cette opération :

Tel/WhatsApp : 0600014378

Email : [email protected]

www.infomediaire.ma

www.annoncemediaire.ma

www.jobmediaire.ma