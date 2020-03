L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) va dispenser à partir de jeudi des cours à distance au profit de ses apprenants.

L’OFPPT a ainsi mis en place des supports de formation à distance pour permettre aux apprenants de poursuivre leur formation sous la supervision de leurs encadrants à travers l’application “classes virtuelles” et via la technique “visioconférence”, selon un communiqué du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

A cet effet, un comité de suivi regroupant les différents départements du ministère et chapeautée par le département de la Formation professionnelle a été mise en place afin de veiller au suivi de l’opération de formation à distance et d’assurer son perfectionnement afin qu’elle se déroule dans les meilleures conditions. Le département de la formation professionnelle a dans ce cadre mis à la disposition des différents acteurs concernés les équipements dont il dispose pour numériser les cours.

Le ministère a affirmé qu’il maintiendra une communication permanente avec les apprenants via des communiqués officiels et ses pages sur les réseaux sociaux pour les informer de tous les détails liés à l’avancement l’opération de formation à distance, appelant à davantage d’engagement des parties prenantes en vue de faire aboutir ce chantier.

Cette action s’inscrit dans le cadre de la décision du ministère de suspendre les cours au sein des établissements d’enseignement et de formation en tant que mesure préventive contre la propagation du virus Covid-19 tout en assurant la continuité des études.