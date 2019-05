Une multinationale italienne, spécialisée dans l’industrie des produits d’entretien pour la maison, est actuellement en phase de cession de ses activités au Maroc.

Et de source proche du dossier, Infomédiaire Maroc a appris que le Groupe Mutandis, présidé par Adil Douiri et coté à la Bourse de Casablanca, serait entrer dans la course et serait même favori pour la reprise des usines et marques du groupe italien pour toute la région Afrique et moyen orient. A suivre !