Infomediaire Maroc – Le Groupe PSA a organisé, ce mardi 4 septembre 2018, en présence de Moulay Hafid El Alamy, Ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, et de Jean Christophe Quémard, Executive Vice-President de la région Moyen-Orient et Afrique et membre du Directoire du Groupe PSA, une conférence de presse à l’usine du Groupe PSA à Kenitra.

L’usine de Kenitra produira dès 2019 des moteurs et des véhicules et disposera d’une capacité initiale de production 100 000 véhicules (vh)/an. Elle s’appuiera sur le tissu de fournisseurs marocains permettant d’atteindre dès le démarrage un taux d’intégration locale de 60% et de 80% à terme.

A noter que, compte tenu du succès de ses produits au niveau mondial et dans la région Moyen-Orient et Afrique, le Groupe PSA a décidé de doubler la capacité de son site de production de Kenitra et de la porter à 200 000 vh/an dès 2020.

Cette capacité additionnelle est un facteur décisif d’accélération du développement de l’écosystème du Groupe PSA au Maroc.

