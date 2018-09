Infomediaire Maroc – A l’aune du rôle stratégique et de l’ambition que le Roi Mohammed VI a souhaité donner au Maroc, la société Trainis a pour la 1ère fois délocalisé son forum sur les Partenariats Publics Privés en Afrique, de Paris vers Casablanca.

Cet événement, à la dimension internationale, réunis 300 à 350 participants provenant de plus de 30 pays différents pour échanger, débattre et faire émerger un nouveau modèle de financement pour accompagner les Etats africains dans la mise en place de leurs politiques de développement. Pour l’édition 2018, deux sujets ont été retenu au centre des discussions : la promotion de l’Agriculture et des TIC.

L’édition 2017, avait eu l’honneur de recevoir des invités prestigieux et passionnants, entre autres Bernard KOUCHNER (anc. Ministre Affaires Etrangères français), Moussa MARA (anc. Premier Ministre malien) et M. Ibrahima Kassory FOFANA (actuel Premier Ministre de Guinée). Pour l’édition 2018, de nombreux speakers tout aussi prestigieux sont attendus pour intervenir les 12 et 13 Novembre au Sofitel Casablanca.

Pour Casablanca, et le Maroc, cet événement vient renforcer la nouvelle position que cherche à occuper le Royaume comme un pont économique et politique Sud Sud et Nord Sud.

