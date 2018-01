Infomediaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a présidé, ce vendredi au Palais Royal de Casablanca, une séance de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement de la mise en œuvre par Masen des plans de développement des énergies renouvelables du Royaume, ainsi qu’à l’évaluation de leurs différentes phases de réalisation, indique un communiqué du Cabinet royal.

Lors de cette séance, le Président de Masen, Mustapha Bakkoury a présenté le bilan des réalisations à fin 2017 ainsi que les différents projets programmés pour la période 2018-2020 devant permettre la concrétisation de l’objectif escompté de porter les capacités de production renouvelable à 42% à l’horizon 2020; étape intermédiaire pour atteindre le niveau fixé par le Roi à 52% en 2030.

La présentation a porté également sur les mesures d’accélération de la mise en œuvre des démarches de mise en synergie des acteurs du dispositif institutionnel énergétique national après l’achèvement de la réforme du cadre législatif et réglementaire.

Le Roi s’est enquis des retombées socio-économiques positives du secteur notamment en matière d’investissement, de mise en place de formations qualifiantes, de création d’emplois, de transfert de technologie et de développent des zones d’implantation des projets d’énergies renouvelables.

Un point a été également consacré à la revue de l’avancement de mise en œuvre de la stratégie internationale de Masen et à son développement en Afrique en particulier.

Et au terme de cette séance de travail, Le Souverain a donné ses Hautes instructions aux institutions de l’écosystème EnR marocain, à l’effet d’accélérer le déploiement de la stratégie nationale en la matière afin de consolider la position de leader du Royaume à l’échelle continentale et régionale et de faire des énergies renouvelables un véritable levier de la coopération Sud-Sud et un vecteur de développement des pays de l’Afrique Sub-Saharienne disposant d’un potentiel renouvelable avéré.

Ont pris part à cette séance de travail le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Othmani, les Conseillers du Roi, Fouad Ali El Himma et Yassir Znagui, le ministre de l’Economie et des Finances, Mohamed Boussaid, le ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rebbah, la directrice générale de l’Office national des Hydrocarbures et des Mines, Amina Benkhadra, le Président du Directoire de l’Agence marocaine pour l’énergie durable (Masen), Mustapha Bakkoury, et le directeur général par intérim de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, Abderrahim El Hafidi ».

Rédaction Infomediaire.