Infomédiaire Maroc – Les Groupes FinanceCom et Saham Finances ont signé aujourd’hui, à travers leurs filiales respectives BMCE Bank of Africa et Saham Assurance, un Protocole d’Accord fixant les principes directeurs relatifs au rapprochement stratégique de leurs filiales de crédit à la consommation, Salafin et Taslif.

Ce rapprochement devrait se concrétiser à travers une opération de fusion-absorption de Taslif par Salafin qui s’accompagnera d’une augmentation de capital de Salafin réservée aux actionnaires de Taslif.

Il devrait aussi hisser la nouvelle société à la 3ème position du marché en termes de Produit Net Bancaire.

A noter que la réalisation définitive de cette opération est soumise, notamment, à l’obtention des autorisations requises à cet effet (agrément de Bank Al Maghrib et visa de l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux).

Rédaction Infomédiaire