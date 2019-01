Infomédiaire Maroc – Marjane Holding et Foncière Chellah, partenaires dans la réalisation de Marina Shopping, annoncent l’ouverture de l’un des plus grands centres commerciaux au Maroc.

Marina Shopping est intégré à ‘‘Casablanca Marina’’, projet novateur qui ambitionne de positionner la ville de Casablanca dans le giron des grandes métropoles économiques et touristiques de par sa localisation géographique hautement privilégiée avec des connexions multiples aux transports en communs.

Situé à proximité du centre-ville, entre le port de Casablanca et la mosquée Hassan II, Marina Shopping, renforçant le lien ancestral entre la ville et l’océan, se présente non seulement comme un pôle d’attraction mais aussi comme une connexion entre les habitants de la nouvelle Marina et de la ville de Casablanca.

Ce choix de localisation met en exergue le renouveau et l’attractivité de ce quartier à la fois traditionnel et moderne. Sa proximité avec la gare Casa Port et le centre-ville lui permettront de bénéficier d’une excellente desserte, pour une zone de chalandise toujours plus étendue.

Marina Shopping est conçu comme un lieu de vie s’étendant sur 3 niveaux dont une grande terrasse, avec vue sur l’Atlantique, et permettant de prolonger la promenade en bord de mer depuis la promenade de la mosquée Hassan II.

Il associe une architecture et une décoration à thématiques marine, art déco et marocaine, et est amené à marquer par son empreinte, la vie urbaine du quartier, avec une conception engagée dans le respect de l’environnement, avec des techniques et des matériaux modernes et nobles favorisant l’économie d’énergie par l’illumination naturelle des espaces intérieurs, utilisation de LED, …

Marina Shopping est un centre commercial abritant plus de 140 enseignes, 4 tours de bureaux et offrira à ses clients plus de 1400 places de parking réparties sur 2 niveaux.

Marina Shopping offrira à ses clients un mix diversifié, de marques nationales et internationales, répondant ainsi à toutes les catégories socioprofessionnelles :

1 Hypermarché Marjane

1 Espace SPA et Bien-Être

1 Espace loisirs

1 Food-court composé de 34restaurants

Enseignes de Services

Enseignes de Bricolage et d’équipement de la maison

Enseignes d’Équipement de sport

Enseignes de Prêt à Porter (Hommes, Femmes, Enfants)

Enseignes de Beauté, Accessoires et Bijoux

Rédaction Infomédiaire