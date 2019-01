Infomédiaire Maroc – La Conférence Annuelle du Capital Investissement (CACI) de l’Association Marocaine du Capital Investissement (AMIC) se tiendra le mercredi 30 janvier 2019 à Casablanca. Evènement phare de l’industrie marocaine du capital investissement, cette 8ème édition rassemblera plus de 25 intervenants et 300 professionnels du secteur pour aborder des thèmes en lien avec l’investissement en capital.

Salaheddine MEZOUAR, Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) assurera l’ouverture de cette rencontre. Nouaman AL AISSAMI, Adjoint au Directeur du Trésor du Ministère de l’Economie et des Finances, représentera le Ministre des Finances. Les invités d’honneur sont Luc RIGOUZZO, Associé-Gérant et Co-fondateur d’Amethis et Ilan BENAÏM, Co-fondateur et Directeur Général du site « vente-privée.com ». Les débats s’articuleront autour de plusieurs panels d’experts.

Des chefs d’entreprises partageront leurs expériences de financement de projets de création d’entreprises et de développement de leurs structures grâce au capital investissement. L’amorçage au Maroc et sous d’autre cieux sera discuté ainsi que les défis y afférents. Des experts de l’Afrique présenteront une cartographie des fonds africains et les opérations sur le continent. Les liens entre le Maroc et l’Europe ainsi qu’un focus sur les secteurs de l’éducation et la santé complèteront la matinée. Un atelier ESG se tiendra l’après-midi.

Rédaction Infomédiaire