Le ministère de l’Équipement et de l’eau a appelé tous les usagers des routes et autoroutes à « faire preuve de prudence et de vigilance », en prévision de fortes rafales de vent, de chutes de neige et de fortes pluies de jeudi à vendredi.

Dans un communiqué, le ministère « appelle tous les usagers des routes et autoroutes à faire preuve de prudence et de vigilance en raison de la réduction de la visibilité, voire son absence dans ces conditions météorologiques ».

Cet appel intervient suite au bulletin d’alerte météorologique émis par la Direction générale de la météorologie qui prévoit, de jeudi à vendredi, de fortes rafales de vent au niveau des provinces de Taourirt, Berkane, Nador, Guercif, Figuig, Jerada, Driouch, Sefrou, Boulemane, Taza, Kénitra, Ouarzazate, Midelt et Tinghir, des chutes de neige sur les sommets dépassant 1.700 mètres aux provinces d’Ifrane, de Boulemane, Sefrou, Guercif, Taza et Midelt et de fortes pluies dans les provinces de Larache, Tanger-Assilah, Ouezzane, Tétouan, Sidi Kacem et Kénitra, a précisé la même source.

Pour plus d’informations, le ministère invite les usagers de la route à contacter les numéros téléphoniques du Centre de permanence de la Direction générale des routes (05.37.71.17.17) et du centre d’appel des Autoroutes du Maroc (5050).