De très fortes pluies localement orageuses, pouvant atteindre 130 mm et de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales atteignant 95 km/h sont attendues du vendredi au dimanche dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé, ce jeudi, la Direction générale de la météorologie (DGM).

Dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance rouge, la DGM prévoit de très fortes pluies localement orageuses, allant de 90-130 mm, dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Larache, Al Hoceima et Tanger-Assilah du vendredi à 18h au dimanche à 24h. Le même phénomène avec un niveau de vigilance orange (40-60 mm), est attendu dans les provinces d’Ouezzane, Fahs-Anjra, M’diq-Fnideq, Kénitra, Taounate et Taza, de vendredi à 12h à dimanche à 24h, et avec des précipitations allant de 20 à 30 mm dans les provinces de Safi et Essaouira, le vendredi de 06h à 12h.

Par ailleurs, la DGM alerte sur de fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales, avec un niveau de vigilance orange (de 75 à 95 km/h), dans les provinces d’El Jadida, Sidi Bennour, Essaouira, Safi, Chichaoua, Rabat, Salé, Khémisset, Sidi Kacem, Sidi Slimane et Skhirate-Témara, le vendredi de 00h à 12h.

Ce même phénomène intéressera, du vendredi à 07h au samedi à 24h, les provinces d’Al Hoceima, Chefchaouen, Tétouan, Mdiq-Fnideq, Fahs-Anjra, Tanger-Assilah, Larache, Kénitra, Driouch, Figuig, Jerada, Taourirt, Guercif, Oujda-Angad, Boulemane, Sefrou, Taza, Ifrane, Tinghir, Ouarzazate, Midelt, Errachidia, Zagora, Tata, Meknès, Fès, Moulay Yacoub, Taounate, Khénifra, Nador et Berkane.

Ces fortes rafales de vent avec chasse-poussières locales sont attendues aussi le samedi dans les provinces d’Ouezzane, El Hajeb, Sidi Kacem, Sidi Slimane, Rabat, Skhirate-Temara, Salé, Khémisset, Beni Mellal, Azilal, Khouribga, Fqih Ben Salah, Settat, Mediouna, Nouaceur, El Jadida, Sidi Bennour, Mohammedia, Benslimane, Berrechid, Casablanca, Youssoufia, Safi, Chichaoua, El Kelaa des Sraghna, Al Haouz, Marrakech, Essaouira et Rehamna.