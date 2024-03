Le Conseil de gouvernement a approuvé ce jeudi des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable (Département de la transition énergétique), Abdelali Lefdaoui et Mohamed Ouahmid ont été respectivement nommés directeur des Réseaux de transport, de stockage, et de distribution d’énergie, et directeur des Mines et des Hydrocarbure, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse à l’issue du conseil.

Au niveau du Département de Développement durable, Farah Bouqartacha a été désignée directrice de Stratégie et développement durable et Mohamed Brioui a été nommé directeur des Changements climatiques et de la diversité biologique.

Le conseil a également donné son aval à la nomination de Hicham Ghazri en tant que directeur des Ressources humaines au sein du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.