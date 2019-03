Mohamed El Kettani, PDG du Groupe Attijariwafa bakn, a été désigné ‘‘PDG Africain de l’année’’ (2019 African CEO of the year) mors de la 7ème édition de l’‘‘Africa CEO Forum’’, qui se tient dans la capitale rwandaise Kigali.

El Kettani, qui à travers le groupe bancaire qu’il dirige, a investi plus de 1 milliard de dollars sur le continent africain durant les 7 dernières années, indique les organisateurs du forum dans un message parvenu à Infomédiaire Maroc. ‘‘Il est le champion de la coopération sud-sud et est derrière le développement panafricain of de la plus grande banque marocaine’’, ajoute la même source.