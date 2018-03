Infomédiaire Maroc – Le Groupe sud-africain Sanlam, coté à la Johannesburg Securities Exchange et partenaire de SAHAM depuis février 2016, portera sa participation dans le capital de la filiale d’assurance du Groupe SAHAM, SAHAM Assurance, de 46,6% à 100%, selon les termes d’un accord conclu hier.

L’acquisition s’élève à 1,05 milliard de dollars, valorisant SAHAM Assurance à 1 450 dirhams par action. Cette opération est soumise à des accords de différents régulateurs et sera suivie, conformément à la réglementation boursière marocaine, d’une offre publique d’achat sur les actions de SAHAM Assurance Maroc, société cotée à la Bourse de Casablanca.

A noter que le groupe SAHAM a attiré au total 1,7 milliard de dollars d’investissements étrangers au Maroc depuis 2012, en grande partie grâce à son partenariat avec Sanlam.

Déclarations :

– ‘‘L’ADN de SAHAM Group réside dans sa capacité à réunir des investisseurs internationaux de 1er plan, tels que la Banque mondiale, Kingdom Zephyr, Abraaj, Allianz, Bertelsmann, Wendel et plus récemment le Groupe Sanlam. Dans le cadre de sa transformation en un fonds d’ investissement panafricain, SAHAM Group va désormais attirer de nouveaux partenaires, innover et investir dans des entreprises orientées vers l’avenir, des accélérateurs de développement pour notre pays et notre continent’’.

Moulay Mhamed Elalamy, porte-parole du Groupe SAHAM

– ‘‘Nous nous félicitons de cette opportunité de renforcer notre investissement dans le Royaume du Maroc, une grande porte d’entrée africaine et un pays qui jouit d’une stabilité institutionnelle et macro-économique. Nos investissements aux côtés du Groupe SAHAM reflètent un partenariat intra-africain mutuellement bénéfique, et nous espérons pouvoir travailler ensemble sur d’autres projets majeurs à l’avenir’’.

Ian Kirk, chef de la direction de Sanlam Group

IM