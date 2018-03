Infomédiaire Maroc – Avec une fortune de 120 milliards de dollars (MM$), le fondateur du géant américain de la distribution en ligne, Amazon, Jeff Bezos est devenu l’homme le plus riche dans le monde et le seul centi-milliardaire dans le classement 2018 des fortunes mondiales, publié hier par le magazine américain Forbes.

La fortune de Bezos a bondi de plus de 39 MM$ depuis 2017, soit le plus important gain en un an. Il devance Bill Gates, le fondateur de Microsoft, devenu maintenant le N°2 avec une fortune de 90 MM$, et réalise le plus grand écart entre les N°1 et 2 depuis 2001.

En 3ème position vient l’homme d’affaires américain Warren Buffet, suivi du Français Bernard Arnault, patron du groupe de luxe LVMH, en 4ème position, après un bon de 7 places depuis le dernier classement.

Rédaction Infomédiaire