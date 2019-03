Le Groupe PSA et Renault ont signé un accord de cession de la participation de 20% du Groupe PSA dans Somaca, site de production Renault à Casablanca.

Cet accord est totalement en ligne avec la stratégie du Groupe PSA au Maroc, qui se concentre sur le développement de ses activités en propre : centre de pilotage régional, innovation, recherche et développement, production et commerce, couvrant ainsi toute la chaine de valeurs automobile au Maroc.

L’usine du Groupe PSA à Kenitra sera inaugurée en 2019 et produira 100.000 véhicules et moteurs au démarrage, puis doublera sa capacité mi-2020 pour atteindre les 200.000 véhicules.

A propos de Groupe PSA

Le Groupe PSA conçoit des expériences automobiles uniques et apporte des solutions de mobilité innovantes pour répondre aux attentes de tous. Le Groupe rassemble cinq marques automobiles – Peugeot, Citroën, DS, Opel et Vauxhall – et propose une offre diversifiée de services connectés et de mobilité portés par la marque Free2Move. Son plan stratégique ‘Push to Pass’ constitue une première étape vers sa vision : « Etre un constructeur automobile mondial à la pointe de l’efficience et un fournisseur de services de mobilité de référence pour une relation clients à vie ». Il est l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule connecté. Ses activités s’étendent également au financement automobile avec Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Médiathèque : medialibrary.groupe-psa.com / @GroupePSA

