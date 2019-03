Le Conseil national de la presse a approuvé, lors d’une réunion tenue jeudi dernier, le projet du code de déontologie de la profession, conformément à la loi portant création dudit Conseil.

Ce code, qui doit être publié au Bulletin officiel conformément à la loi, s’inspire de plusieurs expériences et expertises sur les plans national et international et prend en considération les exigences en matière des droits, les principes de liberté de la presse et les critères de la bonne pratique de la profession dans le cadre du concept de la responsabilité sociale de la presse et des médias.

Ce document se veut une référence pour tous ceux qui exercent le métier du journalisme et des médias en vue d’éviter tous les dépassements pouvant porter atteinte à la profession et à la société, indique un communiqué du Conseil.

A cet égard, le Conseil prendra certaines initiatives pour généraliser le débat et sensibiliser quant à l’importance primordiale du respect des déontologies de la profession, notamment à la lumière de la révolution technologique.

La même source indique que plusieurs observations, propositions et contributions soumises au Conseil par des professionnels, des organisations, des experts et des éditeurs ont été contenues dans ce projet de code de déontologie de la profession.

La réunion a, par ailleurs, évoqué les développements relatifs à l’octroi de la carte de presse, ajoute le communiqué, faisant savoir qu’il sera procédé à la distribution des cartes après publication au bulletin officiel du décret fixant les modalités d’octroi et de renouvellement de la carte de presse.

Outre l’approbation du Code de déontologie de la profession, le Conseil a poursuivi le débat sur son statut interne, l’octroi de la carte de presse et sur d’autres sujets liés à la poursuite des journalistes.

IM