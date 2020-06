Le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit a indiqué, ce samedi à Rabat, que dès ce jour seront annoncées des mesures à même d’alléger le confinement sanitaire imposé dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en vigueur dans le Royaume pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

Dans une déclaration, Laftit a relevé que ces mesures interviennent suite à l’annonce vendredi de la deuxième phase du plan d’allègement qui sera marquée par le reclassement à partir du 24 juin à minuit de toutes les préfectures et provinces dans la zone N°1, à l’exception de celles de Tanger-Assilah, Marrakech, Larache et Kénitra.

Le ministre a également tenu à préciser que l’objectif est de faire en sorte que la vie reprenne son cours normal le plus tôt possible, appelant à cet égard les citoyens et citoyennes à respecter toutes les mesures pour lutter contre le virus, y compris la distanciation sociale, le lavage des mains et le port des masques de protection, outre le téléchargement de l’application “wiqaytna”.

Il a par ailleurs indiqué qu’il ne faut pas sous-estimer l’apparition de foyers épidémiologiques, mais sans que cela ne constitue une source de panique. Il s’agit de cohabiter avec le virus selon les exigences de l’heure, a-t-il dit.

Un retour aux restrictions sanitaires sera opéré dans toute région qui verra l’apparition de foyers épidémiologiques, a conclu le responsable.