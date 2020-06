Deux cent vingt-six (226) nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) ainsi que 106 cas de guérison ont été recensés au Maroc pendant les dernières 24 heures, a annoncé ce samedi le ministère de la Santé.

S’agissant des cas actifs, la responsable a relevé que 1.403 patients sont actuellement sous traitement ou font l’objet de suivi médical.

Le ministère de la Santé invite les citoyens à respecter les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire, ainsi que les mesures préventives prises par les autorités, les appelant à télécharger l’application pour smartphone “Wiqaytna” afin de notifier et prendre en charge plus rapidement les personnes exposées à la maladie et limiter ainsi la circulation du virus.