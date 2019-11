La compagnie d’assurance, Wafa Assurance, a annoncé la finalisation de la prise de participation de 65% des actions et droits de vote de Pro Assur SA, compagnie créée en 2000 et opérant dans la non-vie au Cameroun. Cette opération, réalisée à travers une acquisition d’actions et une augmentation de capital, est intervenue après l’obtention des différentes approbations réglementaires auprès des instances de régulation au Maroc et au Cameroun. Déjà présente sur le marché de la Vie au Cameroun, à travers sa filiale « Wafa assurance Vie Cameroun », la compagnie marocaine renforce, avec cette prise de contrôle, sa présence au sein de la première économie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) et 16ème économie africaine. Elle complète aussi son dispositif dans la zone CIMA (Conférence interafricaine des marchés d’assurances). En effet, la présence de Wafa assurance dans les principales branches d’assurance, sur les trois premiers marchés de cette zone (Côte d’Ivoire, Cameroun et Sénégal) lui permet désormais de couvrir environ 65% de ce marché estimé à environ 18 milliards de dirhams (MMDH). Ainsi, l’ambition de Wafa assurance pour Pro Assur est de renforcer son offre dans l’automobile, la maladie et les risques techniques, de développer les liens avec les réseaux de distribution opérant au Cameroun et d’étudier des transferts de savoir-faire en faveur de la compagnie camerounaise, notamment dans la bancassurance ou dans l’inclusion financière, à l’instar de la gamme Taamine Iktissadi, lancée récemment au Maroc.