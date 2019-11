Le président de l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC), maire de la ville d’Al Hoceima, Mohamed Boudra, est le représentant de l’Afrique pour la présidence de l’organisation mondiale des Cités et gouvernements locaux unis (CGLU-Monde). Le bureau exécutif de CGLU-Afrique a appuyé la candidature du président de l’AMPCC à la présidence de CGLU-Monde lors de ses réunions préliminaires tenues dans le cadre de sa 22ème session, les 9 et 10 novembre à Durban, en Afrique du Sud. Le choix porté sur le Maroc pour représenter l’Afrique, à travers l’AMCC, est une reconnaissance de ses efforts en faveur de la démocratie locale, la décentralisation, la justice spatiale, l’équité sociale, ainsi que la promotion des valeurs de solidarité en matière de développement durable, de coopération sud-sud et nord-sud et de lutte contre les effets du changement climatique. Le Maroc, qui abrite le siège de CGLU-Afrique, avait organisé le 8ème Sommet « Africités » en novembre 2018. Ce grand conclave international, qui a vu la participation de plus de 8 000 responsables territoriaux de différents pays d’Afrique et du monde, a connu un grand succès et reflété une nouvelle image positive d’une Afrique confiante et qui aspire à un avenir meilleur. Les maires de Kazan (Russie), de Barcelone (Espagne) et de Lisbonne (Portugal) sont également en lice pour la présidence de la CGLU-Monde pour la période 2019-2022.