Infomediaire Maroc – Les Etats-Unis ont réitéré, mercredi, que le plan d’autonomie au Sahara est « sérieux, crédible et réaliste », dans une réaction du Département d’Etat à MAP-Washington. « Nous maintenons que le plan d’autonomie est sérieux, crédible et réaliste, et représente une approche audacieuse pour trouver un règlement définitif à la question du Sahara », affirme la diplomatie américaine, soulignant que le plan d’autonomie est « à même de satisfaire les aspirations des populations en vue de gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité ».

Rédaction Infomediaire.