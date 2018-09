Infomédiaire Maroc – Les Etats Unis ont réitéré, lundi à Washington, que le plan d’autonomie au Sahara est “sérieux” “réaliste” et “crédible”, en soulignant que ce plan est à même de satisfaire les aspirations des populations du Sahara “à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité”.

“Nous maintenons qu’il (plan d’autonomie, NDLR) est sérieux, réaliste et crédible et qu’il est à même de satisfaire les aspirations des populations du Sahara à gérer leurs propres affaires dans la paix et la dignité”, a réaffirmé Pablo Rodriguez, Responsable au Département d’Etat.

Le plan marocain d’autonomie au Sahara “représente une approche potentielle en vue du règlement de la question du Sahara”, a souligné le diplomate US.

La réaction de Washington intervient dans le sillage de la visite de travail qu’effectue, dans la capitale fédérale américaine, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita.

Le ministre a eu ce lundi des entretiens, au Département d’Etat, avec le Secrétaire d’Etat, Michael Pompeo, le Conseiller du Président Trump à la Sécurité Nationale, John Bolton, ainsi qu’avec David Hale, Sous-secrétaire d’Etat en charge des affaires politiques et Brian Hook, Conseil politique principal auprès du Secrétaire et d’Etat et Représentant spécial pour l’Iran.

Ces entretiens se sont déroulés en présence de l’Ambassadeur du Roi à Washington, Lalla Joumala Alaoui.

Rédaction Infomédiaire