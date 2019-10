L’Autorité Nationale Indépendante des Elections en Algérie (ANIE) a annoncé, samedi, que 22 candidatures ont été déposées pour l’élection présidentielle algérienne, prévue le 12 décembre prochain.

Le délai pour le dépôt des dossiers de candidature à la Présidentielle auprès de l’ANIE s’est achevé le 26 octobre à minuit, conformément à l’article 140 de la loi organique portant régime électoral.

Parmi ces candidatures figurent celles des anciens Premiers ministres Ali Benflis et de Abdelmadjid Tebboune, de l’ancien ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi (Rassemblement National Démocratique/RND), qui a été le premier à confirmer sa participation à ce scrutin présidentiel, du président du mouvement El-Bina et ancien ministre du Tourisme, Abdelkader Bengrina , et du président du parti du Rassemblement algérien (RA), Ali Zeghdoud.

Le président du Front « Al-Moustakbel », Abdelaziz Belaid, a lui aussi confirmé sa participation à la prochaine Présidentielle, tout comme Mourad Arroudj, ancien vice-président du Parti « Tadjamou Amel Jazaïr » (Taj), l’universitaire Abbas Djamel et Habirat Abderrezak.

Les postulants indépendants à l’élection présidentielle Ali Sekouri et Abdelhakim Hemadi ont également déposé leurs dossiers de candidature à l’ANIE, tout comme le SG de l’Alliance nationale républicaine (ANR), Belkacem Sahli, le journaliste Slimane Bekhlili et le président du réseau Nada pour la protection de l’enfance, Abderrahmane Arar