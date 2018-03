Infomediaire Maroc – Les quantités d’hydrocarbures exportées par l’Algérie en 2017 ont connu une baisse de plus de 2% par rapport à 2016, selon la Banque d’Algérie. Pour toute l’année 2017, les exportations des hydrocarbures ont baissé de 2,88% pour s’établir à 108,48 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP) contre 111,69 millions de TEP en 2016, précise la même source.

Ces diminutions des exportations en volume ont concerné beaucoup plus les hydrocarbures liquides (hors exportations de pétrole brut de Sonatrach) que les hydrocarbures gazeux, ajoute la Banque centrale.

Et par semestre, les quantités d’hydrocarbures exportées, qui avaient augmenté de 11,04% entre le 1er et le second semestre de 2016, ont reculé à 55,43 millions de TEP au 1er semestre de 2017 (-5,68%) pour finir à 52,96 millions de TEP au second semestre 2017 (-4,47%), souligne la Banque d’Algérie.

