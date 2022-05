ABL Aviation, société indépendante de gestion d’investissements aéronautiques à l’international, fondée et dirigée par le marocain Ali Ben Lmadani, vient de recevoir le prix du « Meilleur produit/stratégie institutionnel » décerné dans le cadre des Asian Investor Asset Management Awards 2022. « Ce concours de renommée internationale prime chaque année les entreprises leaders du marché de l’investissement. Ces dernières sont triées sur le volet par l’équipe éditoriale d’Asian Investor après une analyse approfondie des stratégies d’investissement et des opérations qu’elles ont réalisées », indique la société dans un communiqué.

« Nous sommes ravis d’avoir été primés dans le cadre des Asset Management Awards qui récompensent chaque année les réalisations exceptionnelles accomplies par des gestionnaires de fonds et d’actifs », a déclaré Ali Ben Lmadani, PDG d’ABL Aviation, cité dans le communiqué. Et d’ajouter: « Cette distinction vient plus que jamais reconnaître toute la teneur de l’approche innovante qui est suivie par ABL Aviation en matière de financement et de résilience, laquelle a permis à notre entreprise d’entreprendre en permanence des transactions réussies, même au plus fort des incertitudes économiques, notamment celles liées à la crise sanitaire. Notre développement ces dernières années en Asie à travers notre bureau à Hong Kong a permis une grande reconnaissance des investisseurs Asiatiques ».

« Les transporteurs d’aujourd’hui ont besoin de bénéficier d’une approche qui soit plus agile et plus dynamique pour le financement et l’optimisation de leur flotte. ABL Aviation s’est toujours efforcé de développer des solutions technologiques de pointe qui nous ont permis de continuer à organiser des transactions vitales et d’être au cœur de la croissance de l’activité du secteur et du soutien de la demande internationale en avions », poursuit le fondateur.

Aujourd’hui, de plus en plus de compagnies aériennes à travers le monde se tournent vers des solutions de transport aérien beaucoup plus économiques. Dans ce contexte, ABL Aviation, spécialiste de l’ingénierie financière, poursuit son engagement en développant des solutions innovantes face aux financements traditionnels beaucoup plus lents à obtenir et sensiblement plus coûteux.

Dirigée par son fondateur et CEO Ali Ben Lmadani, ABL Aviation a porté son volume d’investissement à plus de 4 milliards de dollars. Visionnaire et dynamique, Ali Ben Lmadani possède à son actif plus de 15 années d’expérience dans le secteur de la finance d’entreprise, notamment dans le domaine de la gestion de groupes d’investissement relative aux secteurs de l’aviation, de l’immobilier, de l’hôtellerie, du transport maritime et des équipements.

Fort d’une expérience réussie en matière de mobilisation d’investissements substantiels pour chacun des secteurs susmentionnés, Ali Ben Lmadani a su très tôt nouer des collaborations très réussies avec des investisseurs clés dans le secteur en pleine expansion du leasing aérien commercial, conclut le communiqué.