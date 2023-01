ABL aviation a remporté le premier prix dans la catégorie « Real Assets and Infrastructure » dans le cadre du concours « Industry Innovation Award » 2022.

« ABL Aviation s’illustre lors de la 12ème édition du concours Industry Innovation Award en remportant le premier prix dans la catégorie ‘Real Assets and Infrastructure' », annonce l’entreprise dans un communiqué.

Organisé par Chief Investment Officer, le concours « Industry Innovation Award » a été créé pour identifier et célébrer les entreprises les plus innovantes dans tous les segments, produits et services du secteur du financement institutionnel, fait savoir le communiqué, ajoutant que cette compétition permet d’évaluer toutes sortes d’idées, d’approches, de procédés, de produits, de services, de technologies et d’autres types d’innovations qui sont susceptibles d’alimenter la croissance de ce secteur. « Cette distinction a été attribuée à ABL Aviation lors du dîner des CIO Industry Innovation Awards qui s’est tenu au Chelsea Piers à New York », note la même source.

« Nous sommes heureux d’avoir remporté ce prix décerné dans le cadre de ce prestigieux concours qui donne plus que jamais l’opportunité aux entreprises du monde entier de briller et d’être reconnues internationalement pour leurs produits et services innovants. Aujourd’hui, ce concours a réussi à s’imposer comme l’un des plus convoités au monde », a déclaré Ali Ben Lmadani, Directeur Général de ABL Aviation.

En plus de cette distinction importante, ABL Aviation a été désignée par Corporate LiveWire 2023 comme étant la société de gestion d’actifs la plus innovante au monde.

Disposant de 5 bureaux à New York, Dublin, Casablanca, Dubaï et Hong Kong et d’une stratégie actuelle tournée sur le reste de l’Afrique, ABL Aviation continue à apporter des solutions de financement uniques dans le monde entier.

Créée en 2014 et basée à Dublin, l’entreprise est à l’origine du financement, de la location et de la gestion d’une flotte d’une cinquantaine d’avions dans le monde, tout en offrant un service complet depuis la recherche de solution de service, en passant par la structuration des transactions d’avions, avec à l’appui le développement des modèles financiers et la recherche de financement.