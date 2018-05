Infomédiaire Maroc – Les opérations de contrôle des prix et de la qualité des denrées alimentaires réalisées par les Commissions mixtes de contrôle de la qualité et des prix des produits alimentaires présidées par les Walis et gouverneurs dans les différentes préfectures et provinces du Royaume, ont permis la saisie et la destruction de 1 210 tonnes de denrées alimentaires impropres à la consommation dans la période allant du 16 avril au 16 mai.

Les denrées saisies ont compris 911 tonnes de blé, de farine et dérivés, 253 tonnes de thé, de sucre et de café, 11 tonnes de viandes et de poissons, 10 tonnes de fruit et de légumes et 25 tonnes de denrées alimentaires les plus consommables (dates, lait et dérivés, boissons et jus, miel, confiture et autres).

Les interventions des commissions locales de contrôle de la qualité ont concerné le contrôle de 16 974 points de vente dans la période précitée, qui se sont soldées par l’enregistrement de 571 contraventions en matière de prix et de qualité des denrées alimentaires, précise la même source, faisant savoir que toutes les mesures juridiques ont été prisés contre les contrevenants.

Rédaction Infomédiaire