La Bourse de Casablanca a clôturé en territoire positif, jeudi, l’indice de toutes les valeurs, Masi prenant 0,29%, à 13.991,47 points (pts).

Le Morocco Stock Index (MSI 20), indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a gagné, quant à lui, 0,27%, à 1.138,89 pts.

Le Casablanca ESG 10, indice thématique qui calcule la performance des cours des entreprises socialement responsables, a enregistré un léger accroissement de 0,07%, à 1.051,88 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15, composé des 15 principales valeurs classées par capitalisation boursière, ainsi que le FTSE CSE Morocco All-Liquid, indice de référence qui retrace la performance de toutes les valeurs liquides de la Bourse, ont évolué à la hausse de respectivement 0,25%, à 12.987,05 pts et 0,28%, à 11.743,41 pts.

Sur le plan sectoriel, 15 indices des 23 représentés à la cote casablancaise ont terminé en hausse, contre 6 en baisse, tandis que les deux restants n’ont affiché aucune variation.

Le secteur de l’électricité s’est offert la plus forte hausse de la journée (+1,88%), boosté par son unique titre Taqa Morocco. En deuxième position vient l’indice sectoriel de la sylviculture et papier (+1,45%), suivi de celui de la participation et promotion immobilières (+1,32%) et des ingénieries et biens d’équipement industriel (1,2%).

A la hausse également, le secteur de l’industrie pharmaceutique a pris 1,03%, celui des distributeurs a avancé de 0,67% et des boissons de 0,57%.

Le secteur bancaire a terminé également dans le vert, la hausse de CIH (+2,37%), BCP (0,85%) et Attijariwafa Bank (0,38%) ayant compensé le repli de BMCI (-1,54%).

Du côté des perdants, le secteur des loisirs et hôtels, représenté par Risma, a accusé la baisse la plus forte (-2,59%), suivi de celui des mines qui s’est replié de 0,4% et de la chimie (-0,09%).

Au titre de cette séance, le volume global des échanges s’est établi à près de 292,95 millions de dirhams (MDH), réalisé entièrement sur le marché Central. Par valeurs, CIH a drainé 158,46 MDH, Alliances 19,94 MDH, SNEP 18,18 MDH et Douja Prom Addoha 17,02 MDH.

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, les 725,73 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été affichées par Alliances (+5,98% à 46,05 dirhams (DH)), Afric Industries Sa (+5,17% à 368 DH), Delattre Levivier Maroc (+4,61% à 98,84 DH), Balima (+3,97% à 119,3 DH) et Oulmes (+3,46% à 1.197 DH).

À l’opposé, Zellidja S. A (-3,99% à 92,65 DH), Stroc Industrie (-2,82% à 52 DH), Risma (-2,59% à 111 DH), Res Dar Saada (-2,23% à 30,3 DH) et Jet Contractors (-1,8% à 245,3 DH) ont accusé les plus fortes baisses.