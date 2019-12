Le Directeur de l’Institut de l’UNESCO pour l’Apprentissage tout au long de la vie (UIL), David Atchoarena, a souligné les ‘‘nets progrès’’ du Maroc sur la voie d’atteindre l’objectif 4 du développement durable (ODD 4), saluant une vision « ambitieuse » devant inspirer d’autres pays africains.

‘‘Le cas du Maroc qui a érigé en priorité nationale la promotion de l’Apprentissage tout au long de la vie est très intéressant. Les progrès sont déjà nets en termes de participation et de réduction de l’analphabétisme’’, a relevé Atchoarena dans un entretien accordé à l’agence MAP à l’occasion du lancement ce jeudi à Bruxelles du quatrième Rapport mondial de l’UNESCO sur l’apprentissage et l’éducation des adultes (GRALE 4).

Dans ce rapport, le Royaume est particulièrement salué pour « avoir accompli des progrès notables dans l’amélioration de l’accès des femmes à l’apprentissage et à l’éducation des adultes (AEA), et pour avoir accordé la priorité aux programmes d’alphabétisation des femmes axés sur le développement des compétences socio-économiques ».

Le document signale également que les conseils régionaux du Maroc financent les programmes d’alphabétisation territoriaux dans leurs plans de développement, rappelant que dans une déclaration au Parlement, le gouvernement marocain s’est engagé à fournir le soutien nécessaire à l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme (ANLCA) afin qu’elle améliore le taux d’alphabétisation dans le pays.

Le Directeur de l’Institut de l’UNESCO a souligné la pertinence des politiques publiques développées depuis des années au Royaume dans le domaine de l’éducation tout au long de la vie, consacrées par la mise en place de l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme qui « constitue au plan de la gouvernance une entité tout à fait novatrice ».

L’agence permet de « développer des plateformes interministérielles pour promouvoir les connaissances de base au sein de la population adulte, y compris la population féminine à travers des actions de lutte contre l’analphabétisme, tout en s’inscrivant de plus en plus dans un cadre plus large dans la perspective de l’apprentissage tout au long de la vie, notamment à travers les partenariats multiples que l’agence noue avec les autres acteurs, notamment l’université », a-t-il relevé.

‘‘C’est très intéressant de voir ces partenariats entre le secteur de la lutte contre l’analphabétisme et le secteur de l’enseignement supérieur’’, s’est-il félicité, notant que l’université a un rôle important à jouer également pour la formation initiale des étudiants, tout en étant un centre d’accès à la connaissance mais aussi un centre d’apprentissage tout au long de la vie.

Il a rappelé à cet égard le lancement récemment au Maroc de l’Observatoire sur l’Apprentissage tout au long de la vie (ATLV), qu’abritera l’Université Sidi Mohammed Ben Abdallah de Fès, dans la perspective de mettre en place un mécanisme national de recherche et d’expertise rassemblant les partenaires institutionnels et techniques qui s’impliquent dans le processus d’Apprentissage tout au long de la vie.

Ce projet auquel participe l’UNESCO à travers l’UIL ‘‘va bénéficier à la fois des compétences et de l’expertise de l’équipe scientifique de l’université et des moyens de l’agence nationale de lutte contre l’analphabétisme’’, a souligné Atchoarena, précisant que l’observatoire « sera un instrument à la fois de collecte d’information et de veille par rapport aux différentes innovations et expérimentations qui se font au Maroc, mais aussi un instrument d’échange entre le Maroc et onze autres pays d’Afrique subsaharienne ».

Ce projet est concrétisé selon une approche progressive, qui vise la convergence vers une entité à vocation africaine créant une synergie entre les pays bénéficiaires des programmes d’alphabétisation » (RAMAA), rappelle-t-on.

L’Observatoire permettra ainsi d’assurer la veille stratégique et d’examiner les obstacles liés à l’ATLV, de produire des indicateurs sur l’évolution des différents aspects de l’apprentissage, de promouvoir la réflexion, l’échange d’expériences et les actions conjointes en matière d’ATLV et d’éclairer les décideurs sur l’évolution de la situation de l’ATLV et sur l’impact des efforts déployés par les différents intervenants.

Cette initiative s’inscrit, au niveau international, dans le cadre de la poursuite des efforts de promotion des actions en faveur de la réalisation de l’ODD 4 (Assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un pied d’égalité, et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout au long de la vie).

Pour atteindre l’objectif 4 de développement durable et les autres ODD d’ici 2030, le Rapport mondial sur l’apprentissage et l’éducation des adultes émet une série de recommandations, à commencer par l’amélioration de la collecte de données plus solides, en particulier pour les pays à faible revenu et les groupes marginalisés ou vulnérables, tels que les migrants et les réfugiés