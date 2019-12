Le Maroc participe à la 10ème édition du Salon International de l’Alimentation SIAL Middle East 2019 qui se tiendra à Abu-Dhabi du 09 au 11 Décembre. Initiée pour la septième année consécutive par l’Agence pour le développement Agricole (ADA), cette participation marocaine rentre dans la droite lignée de l’ambitieuse stratégie de développement, de commercialisation et de promotion des produits du terroir qui a été mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert.

Cette année, toutes les régions du Royaume seront présentes à ce salon à travers 25 exposants producteurs des produits du terroir qui représentent environ 74 coopératives agricoles regroupant plus de 2466 adhérents dont 422 femmes.

Tout au long des 3 jours que durera ce rendez-vous mondial de l’agroalimentaire, les participants marocains auront l’occasion de mettre en avant toute une large gamme de produits du terroir (dont 12 produits labellisés) qui ont été finement sélectionnés et qui sont issus plus de 13 filières, un moyen puissant de démontrer la grande diversité et le dynamisme de l’offre Maroc aux 16 000 professionnels qui arpenteront les dédales du salon, à la recherche d’opportunités d’affaires.

Avant de prendre part à cette rencontre d’envergure, les exposants ont pu bénéficier d’un encadrement marketing et technico-commercial fourni par l’ADA, cette dernière les a en effet assistés dans leur démarche de valorisation des multiples potentialités de leurs produits, tout en veillant à les préparer afin qu’ils puissent réussir leurs rencontres d’affaires avec les différents prospects présents aux Emirats Arabes Unis, dans les pays du Golfe et de l’Asie, une approche ayant déjà porté ses fruits lors de la dernière édition du SIAL ME avec plus d’une vingtaine de commandes conclues. En marge de ce salon qui compte parmi les plus importants au niveau mondial, ce ne sont pas moins de 250 rencontres B to B qui seront programmées pour les participants marocains et qui leur permettront de se raccorder à d’importants clients en vue d’introduire et de renforcer davantage la présence des produits du terroir national sur le marché du Moyen-Orient, notamment auprès des centrales d’achat, de la grande distribution et des épiceries fines.

Inspiré d’une architecture traditionnelle et sécuritaire, le pavillon marocain offrira aux visiteurs l’occasion de vivre des expériences uniques qui leur permettront de goûter aux saveurs et aux couleurs nationales et de découvrir l’hospitalité marocaine. Au programme également, toute une série d’animations culinaires et culturelles, avec des cooking shows et des dégustations de plats marocains qui donneront un aperçu très fidèle sur les atouts, mais aussi sur la richesse de la gastronomie et du patrimoine culturel du Maroc.

Il convient de noter que le Salon International de l’Alimentation ‘‘SIAL ME’’ accueillera cette année plus de 1 000 exposants issus de 30 pays différents, ainsi près de 16.000 visiteurs.

Une participation exemplaire en 2018

De l’avis de nombreux visiteurs et professionnels, le Maroc s’est distingué par une excellente participation au Salon SIAL Middle East 2018. Au total, le pavillon avait accueilli plusieurs centaines de prospects originaires notamment des différents pays du Moyen orient. Plusieurs commandes ont été effectuées grâce aux 240 rencontres B to B organisées par l’Agence pour le Développement Agricole au profit des exposants.

L’hospitalité et la culture marocaine étaient également au rendez-vous à travers un chaleureux pavillon qui rappelle l’ouverture et l’authenticité nationales, et des shows culinaires assurés par un chef marocain de renom. Tout cela a pu ravir les visiteurs dont une bonne partie a pu découvrir, pour la première fois, toute la qualité et la richesse de la cuisine et du terroir marocain.

Cette participation fût aussi l’occasion de présenter l’offre marocaine en produits agroalimentaires et du terroir, ainsi que les opportunités disponibles dans le Royaume en matière d’investissement et qui permettront de renforcer les échanges commerciaux du Royaume avec les Emirats Arabes Unis.

Les produits du terroir à l’honneur sur le pavillon du Maroc

Implanté sur une superficie de 318 m2, le pavillon marocain évoque l’authenticité et la modernité à travers une architecture inspirée de la culture marocaine traditionnelle et contemporaine. En plus des 25 espaces dédiés aux exposants, ce pavillon comprend également un espace d’accueil destiné à informer et à orienter les visiteurs, mais aussi un espace B to B mis à la disposition des participants afin de leur permettre de s’entretenir avec les partenaires potentiels. On retrouve en outre un espace de dégustation et d’animation conçu pour être le cœur d’attraction central du pavillon marocain: cet espace sera spécialement dédié à des shows culinaires assurés par un chef marocain de renom et qui permettront de faire découvrir aux visiteurs toute la richesse gustative et qualitative des plats marocains à base de produits du terroir national.

La délégation marocaine sera composée de 25 exposants parmi lesquels on retrouvera des coopératives, et aussi des groupements d’intérêt économique qui œuvrent dans la production, la valorisation et la commercialisation des produits du terroir.