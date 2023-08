ALTEN Maroc, filiale d’un grand groupe présent dans plus de 30 pays, qui s’est implanté au Maroc depuis 2013, reçoit l’équipe d’Infomédiaire dans ses locaux à Rabat afin de passer en revue ses activités et dévoiler son plan de croissance. Round Up avec Karim Al Mazouni, directeur des opérations.

Après 8 ans d’activité, quels sont les domaines sur lesquels vous opérez aujourd’hui ?

Alten Maroc, avec les trois autres entités offshore du groupe Alten présentes en Inde, en Roumanie et en Pologne, opère aujourd’hui dans des secteurs à forte valeur ajoutée :

Les services de IT pour les secteurs de l’industrie et du tertiaire (la banque, la finance, l’assurance et le commerce de détail) à travers 7 principales activités qui sont : le Développement Software, Test software, Tierce Maintenance Applicative (TMA), Infrastructure Cloud & sécurité, Architecture SI ainsi que l’Intelligence Artificielle.

Nous avons également le transport terrestre (automobile et ferroviaire) où ALTEN Maroc renforce son positionnement de 1er rang auprès des donneurs d’ordre industriels sur ses 4 principaux domaines fonctionnels qui sont les systèmes électriques et électroniques, l’environnement GMP, le manufacturing et la supply chain, le management et pilotage de projet.

Il s’agit également du secteur des télécommunications où nous apportons du support technique pour nos clients, de grands opérateurs télécoms internationaux. Nous les accompagnons aussi dans l’évolution de ce secteur à travers l’intégration de nouvelles technologies dont la 5 G et la radio.

Enfin le secteur de l’Energy & life science qui est une nouveauté intégrée depuis 2022, les principaux domaines concernés étant la gestion de la consommation énergétique et la gestion de la business intelligence pour l’approvisionnement des vaccins.

Nous avons aussi fixé un objectif de couvrir l’ensemble des secteurs du groupe ALTEN en intégrant l’aéronautique et la défense dans les deux prochaines années.

Cette diversification des secteurs d’activité impose un plan de croissance ambitieux, quel est le vôtre d’ici fin 2024 ?

Notre plan de croissance repose sur une approche holistique orientée vers la diversification de nos secteurs d’activité et la montée en valeur de nos projets. Nous avons démarré notre activité offshore en 2013 avec un effectif de 20 consultants, nous avions fini l’année 2022 avec 1500 consultants et nous avons atteint à date un effectif de plus de 2200 ALTENiens, dont plus de 54 % sont des femmes. Il faut noter que nous réalisons plus de 90 recrutements chaque mois.

Nous prévoyons aussi une croissance significative en 2024 pour atteindre 3200 collaborateurs, répartis sur nos 4 sites existants de Fès, Rabat, Casablanca et Tétouan et nous confirmons toujours notre volonté d’élargir notre présence géographique au Maroc. Cela doit nous permettre de répondre aux différents besoins de notre marché international et de créer de nouvelles opportunités dans le pays.

Et bien évidemment, une croissance pérenne ne peut être réussie sans assurer la montée en valeur de nos activités. Pour ceci, nous adoptons une approche intégrée sur 3 axes principaux :

Premièrement, le renforcement des compétences : Nous offrons des opportunités de formation continue et diplômante dans le cadre de nos programmes ALTEN Boost et ALTEN Upgrade dont plus de 100 collaborateurs ont bénéficié dans les secteurs du transport, de l’IT et des télécommunications.

Deuxièmement, le développement des relations avec l’écosystème : Nous avons signé en 2022 un programme d’investissement avec le ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration, nous participons également avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème à savoir : les centres d’investissements régionaux, les fédérations et les institutions publiques afin d’analyser les différentes opportunités d’investissements et les orientations stratégiques nationales.

S’ajoute à ceci la signature de plus de 16 conventions avec des Universités renommées dans le cadre de notre stratégie R2E avec l’objectif d’adapter les programmes universitaires aux besoins du marché.

À titre d’exemple, nous sommes en cours de concevoir avec l’UIR et la FST Fès, deux masters dans les domaines de l’automobile et du ferroviaire.

Troisièmement, la synergie des organisations : nous partageons les moyens et les ressources des différents Offshore Delivery Centers d’Alten dans le monde (Maroc, Inde, Pologne et Roumanie). Ceci renforce notre agilité et notre capacité d’adaptation aux changements des marchés internationaux.

Toutes ces actions combinées nous permettent de garantir une croissance soutenue et pérenne, et nous confèrent une position de leader tant au niveau du marché marocain qu’au niveau du Groupe.

Comment la consolidation des organisations entre les ODCs et l’internationalisation de vos activités permettraient la conquête et la fidélisation des clients ?

La synergie et la complémentarité des différents Offshore Delivery Centers offrent à Alten Maroc la possibilité de tirer parti des expertises, des ressources et des connaissances collectives de l’ensemble du Groupe. Nous sommes en mesure de partager les meilleures pratiques, les idées novatrices et les solutions efficaces, ce qui nous permet d’améliorer nos processus opérationnels et de gagner en efficacité.

Cette cohérence et cette uniformité renforcent notre image de marque globale. Les clients, tant nouveaux qu’existants, bénéficient d’une même expérience homogène et de qualité, quelle que soit leur interaction avec notre entreprise, que ce soit au niveau local ou international.

En travaillant de concert avec nos collègues des autres pays, nous pouvons aussi bénéficier d’une veille stratégique et d’une intelligence collective qui nous permettent de consolider notre positionnement et prendre des décisions adéquates avec notre stratégie de développement.

Il est évident aussi que nous avons une présence internationale et une renommée qui attirent les professionnels talentueux et expérimentés. Cela représente pour eux une occasion pour capitaliser sur les succès et les expériences d’Alten Maroc et des autres ODCs afin d’acquérir de nouvelles compétences et métiers. Ce qui nous permet de construire des compétences qualifiées dans des domaines de pointe et contribue au développement des compétences du marché marocain.

Enfin, en combinant la mutualisation des activités entre les différentes ODCs, l’internationalisation de nos opérations et le recrutement des Key people, nous créons une stratégie globale qui renforce notre compétitivité, stimule notre croissance et nous positionne solidement sur le marché mondial.