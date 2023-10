Une convention de partenariat sera signée, ce jeudi 26 octobre, entre le groupe Alten Maroc, spécialiste de l’ingénierie et du conseil en technologies, et les ministères de l’Industrie et du Commerce et celui de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, apprend l’Infomédiaire. Objectif: renforcer les compétences en ingénierie pour Alten au Maroc.

La cérémonie, qui se tiendra au siège d’Alten à Rabat, connaîtra la présence de Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur et Didier Marchet, directeur des Offshore delivery centers chez Alten.

Pour rappel, le groupe Alten a ouvert, en octobre 2022, son quatrième site de production au Maroc, à Tétouan, après ceux de Fès, Rabat et Casablanca. Installé au Maroc depuis 2008, le groupe compte actuellement plus de 2200 collaboratrices et collaborateurs et vise un centre d’excellence de plus de 3400 vers la fin de 2024.