Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a reçu Mabel Del Pilar Gomez Olivier, venue lui présenter les copies figurées de ses lettres de créance en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire des Etats Unis du Mexique auprès du Roi Mohammed VI.

Mabel Del Pilar Gomez Olivier a auparavant occupé le poste de directrice adjointe à la Direction générale pour le Système des Nations Unies au sein du Ministère des Affaires étrangères de son pays, puis plusieurs autres fonctions dont notamment, Responsable des Relations avec le congrès à l’Ambassade du Mexique aux Etats-Unis, puis Représentante Permanente suppléante du Mexique auprès de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la Science, la Culture (UNESCO) entre 2001 et 2013, avant d’être nommée Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Mexique auprès du Guatemala et de l’Argentine