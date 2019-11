Le Président de la République du Sénégal, Macky Sall a reçu le Grand Prix MEDays 2019, ce mercredi soir à Tanger, à l’ouverture des travaux de la 12ème édition du Forum MEDays, organisée sous le haut patronage du Roi Mohammed VI autour du thème « Crise globale de confiance: faire face aux incertitudes et à la subversion ».

La cérémonie de remise de ce Grand Prix au Président sénégalais s’est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Mohcine Jazouli, du Premier ministre de la République Démocratique de Sao Tomé et Principe, Jorge Lopes Bom Jesus, du ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad Al Maliki, et du président de l’Institut Amadeus et fondateur du Forum MEDays, Brahim Fassi Fihri.