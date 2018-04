Infomédiaire Maroc – Azzedine Kettani, Président de American Chamber of Commerce in Morocco (AmCham), a conduit du 16 au 19 avril une délégation d’hommes et de femmes d’affaires à Washington DC et à New York pour le « Door Knock » périodique au cours duquel la délégation a été reçue et a eu des séances de travail avec la US Chamber of Commerce à Washington DC, le Département d’Etat, le Département du Commerce, le MCC, le Center of International Private Enterprise (CIPE), Exim Bank, l’Overseas Private Investment Corporation (OPIC), le Commercial Law Development Program (CLDP) et le United States Trade Representative (USTR).

A noter que Azzedine Kettani et Rabia El Alama, DG de l’AmCham ont été reçus au Sénat et à la Chambre des Représentants (Congress) le 19 avril et ont eu une séance de travail avec la commission des affaires étrangères des 2 institutions.

Et à New York la délégation a pris part au ‘‘US-Morocco Trade Forum’’ organisé par l’US Chamber of Commerce et l’Ambassade du Maroc à Washington.

Rédaction Infomédiaire