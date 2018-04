Infomédiaire Maroc – Le Roi Mohammed VI a adressé des messages de vœux et de félicitations à la Reine Elizabeth II du Royaume Uni, au Prince héritier Charles et au Duc et à la Duchesse de Cambridge, à l’occasion de la naissance du 3ème enfant du prince William et de son épouse Kate.

Dans le message adressé à la Reine Elizabeth II, le Roi exprime ses chaleureuses félicitations, ainsi que ses voeux déférents de santé, de longue vie et de bonheur pour le nouveau-né.

« Je saisis cette occasion pour vous exprimer ainsi qu’à votre honorable famille, les chaleureuses félicitations et les meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et d’un avenir radieux pour le nouveau-né », écrit le Souverain dans le message adressé au Prince Charles.

Et félicitant les parents du nouveau-né, le Roi affirme partager la joie du prince William et de la Princesse Kate à l’occasion de cet heureux événement en leur exprimant les meilleurs vœux de santé et de bonheur.

Rédaction Infomédiaire