Les présidents des Parlements d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), d’Amérique centrale (Parlacen), des Andes (Parlandino) et du Mercosur (Parlasur) ont exprimé leur soutien à l’initiative du Parlement marocain de créer un forum parlementaire afro-latino-américain.

Dans un communiqué publié à l’issue d’une réunion régionale tenue dans la capitale nicaraguayenne, Managua, pour coordonner les positions et mettre en place des mécanismes d’action commune, les présidents des quatre parlements régionaux se sont engagés à soutenir la création du Forum parlementaire d’Afrique, d’Amérique latine et des Caraïbes (AfroLat) avec pour objectif de « renforcer les relations entre les parlements des deux régions ».

L’initiative vise à fournir une plate-forme pour consolider les liens entre les régions d’Afrique et d’Amérique latine et dynamiser les programmes de coopération Sud-Sud et de plaidoyer communs afin de faciliter l’intégration dans divers domaines.