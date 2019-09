A moins de deux semaines de son ouverture officielle, le village solaire du « Solar Decathlon Africa » commence à démontrer ses formes avec des maisonnettes toutes aussi innovantes les unes que les autres.

Plus de 400 étudiants venus du monde entier sont actuellement sur place à Benguerir, au sein de la plateforme de recherche « Green & Smart Building Park », en course pour la construction de la meilleure maison intelligente et durable.

La phase de lancement de construction et d’assemblage des maisons intelligentes et durables, dont la conception a duré plus d’un an, a été donnée le 21 août dernier.