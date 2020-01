Les travaux du Forum d’investissement Maroc-Jordanie se sont ouverts, lundi à Amman, avec la participation d’hommes d’affaires et de représentants de banques des deux pays.

Organisé par l’Association des hommes d’affaires jordaniens en coopération avec l’Association des banques de Jordanie, la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement professionnel des banques du MAROC (GPBM), ce forum vise à consolider les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

Le forum a également pour objectif d’examiner les questions d’intérêt commun du secteur privé dans les deux pays, les opportunités d’investissement de part et d’autre et d’ouvrir de nouveaux horizons pour des partenariats d’investissement en fonction de l’avantage comparatif de chaque pays.

Cette réunion constitue également une occasion pour les hommes d’affaires marocains et jordaniens de prendre connaissance des opportunités d’investissement et des incitations offertes aux investisseurs étrangers dans les deux pays.

A l’ordre du jour de ce forum des sessions traitant des opportunités d’investissement conjointes, notamment dans les secteurs de transport et la logistique, du tourisme, des industries agricoles et alimentaires et du secteur des services bancaires et financiers.

Les hommes d’affaires des deux pays focaliseront également sur les opportunités d’investissement dans le domaine de l’économie numérique, de l’entrepreneuriat, des startups, des secteurs de l’énergie et des énergies renouvelables, des soins de santé et des industries pharmaceutiques.