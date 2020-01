La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM) organisent un forum économique le 13 janvier à Amman.

Organisée en collaboration avec The Jordanian businessmen association, The Jordan chamber of industry et The association of banks in Jordan, cette initiative fait suite à la visite de travail et d’amitié effectuée par SM le Roi Abdallah II au Maroc les 27 et 28 mars dernier, indique la CGEM dans un communiqué.

Une importante délégation d’hommes d’affaires et de représentants de banques marocaines participera à cette mission qui vise à promouvoir les relations économiques et commerciales entre les deux pays.

La mission comprendra un forum économique en plénière, des ateliers dans le tourisme et le transport, l’agriculture et l’agro-industrie, les services bancaires et financiers, les technologies de l’information et de la communication.

Au programme de ce forum, figurent également des rencontres portant sur diverses questions notamment les énergies renouvelables et les ressources hydriques, le BTP et l’immobilier, la santé et l’industrie pharmaceutique et les start-up, en plus de rencontres BtoB et des visites de sites industriels