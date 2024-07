Le Maroc a mis en place des mesures incitatives attractives pour stimuler l’attrait des investisseurs vers l’hébergement et l’animation, offrant des opportunités d’investissement indéniables, indique le ministère du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire.

« Dans le cadre de l’avancement de la feuille de route du tourisme, l’investissement dans l’hébergement et l’animation sont essentiels. Les objectifs visés, tant quantitatifs que qualitatifs, incluent l’augmentation de la capacité d’hébergement et l’enrichissement de l’offre d’animation, ainsi que la modernisation des infrastructures hôtelières et l’innovation dans les activités d’animation », fait savoir le ministère dans un communiqué.

Ces actions, soutenues par l’amélioration de la compétitivité des entreprises touristiques, sont cruciales pour accueillir 26 millions de touristes à horizon 2030, ainsi que l’objectif intermédiaire de 17,5 millions en 2026, précise la même source.

« Depuis sa nomination, notre gouvernement s’est pleinement engagé envers le secteur touristique, avec de grandes ambitions: hisser le Maroc parmi les 15 premières destinations mondiales, renforcer l’impact économique du tourisme, et créer 200.000 nouveaux emplois », a déclaré la ministre du Tourisme, de l’artisanat, de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, citée dans le communiqué.

Et de poursuivre: L’investissement est essentiel pour atteindre ces objectifs. Aujourd’hui, toutes les conditions sont réunies pour investir dans le tourisme marocain: une destination en pleine croissance, un environnement incitatif particulièrement favorable, et des perspectives prometteuses. C’est le moment ou jamais d’investir dans le secteur ».