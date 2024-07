Cette année, la Banque Populaire fête son 60e anniversaire au service des Marocains du monde, marquant ainsi six décennies d’accompagnement fidèle et dévoué.

Au fil des ans, cette relation privilégiée n’a fait que se renforcer, tissant des liens profonds, indéfectibles, et bâtissant des relations de confiance qui ont traversé des générations. Bien plus qu’une banque, la Banque Populaire est aujourd’hui un véritable compagnon de vie pour tous les Marocains, où qu’ils se trouvent.

Dès les années 60, la Banque Populaire a été appelée à remplir une mission citoyenne, celle de répondre aux besoins essentiels des travailleurs marocains en Europe en leur offrant des services bancaires de base. Cela concernait notamment les transferts d’argent pour soutenir leurs familles restées au pays et valoriser leurs économies. La mission de la Banque ne s’arrêtait pas là.

Avec une vision claire et deux objectifs fondamentaux – l’inclusion et l’éducation financières – la Banque a su protéger les avoirs de ces travailleurs, souvent vulnérables face aux circuits informels de transfert d’argent. Après avoir ciblé l’Europe, la Banque a ensuite rapidement étendu ses services aux autres régions du monde, notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Nord, devenant ainsi la première banque marocaine à s’installer au Canada et la seule à opérer aux États-Unis, au Qatar, au Danemark et à Gibraltar.

Au cours de ces 60 années d’accompagnement, la Banque Populaire a su rester proche des membres de la diaspora marocaine, adaptant ses services à l’évolution de leurs besoins et de leurs habitudes. Aujourd’hui, son offre couvre tous les aspects de leur vie, allant bien au-delà du domaine bancaire et couvrant l’ensemble des membres de leurs familles. Innovante et réactive, la Banque a développé une gamme complète de services à distance, renforçant ainsi le lien vital entre la diaspora et leur terre natale, le Maroc, notamment à travers l’investissement qui favorise le développement local des différentes régions.

Un dispositif spécial pour fêter 60 ans de partenariat

Pour célébrer ce 60e anniversaire, la Banque Populaire a prévu un dispositif exceptionnel, avec une large campagne de communication sous le thème « hna mgharba ». Celle-ci mettra en lumière 60 ans de proximité, d’innovation et de célébration partagée, symbolisant un engagement mutuel et une croissance commune.

Afin de marquer cet anniversaire estival, plusieurs villes du Royaume vibreront au rythme de la tournée « Bladi Summer Tour », permettant aux Marocains du Monde de célébrer leur attachement à leur pays d’origine et à la Banque Populaire, fidèle partenaire depuis six décennies. Par ailleurs, et dans un souci d’amélioration continue de l’expérience client et d’accompagnement procuré aux marocains du monde, la Banque Populaire saisit ce temps fort pour lancer plusieurs nouvelles solutions qui viennent étoffer sa gamme d’offres « Bladi » qui leur est destinée.

Après plus de 60 années d’accompagnement et d’écoute attentive, la Banque Populaire compte aujourd’hui plus d’un million de clients MDM, représentant plus de 52 % de parts de marché, consolidant ainsi son positionnement de leader à ce niveau.