Infomediaire Maroc – Les guichets des Trésoreries régionales, préfectorales et provinciales et des perceptions à travers le territoire national seront ouverts samedi et dimanche de 9H à 15H30, pour permettre aux contribuables de profiter de l’amnistie fiscale lors du paiement des créances publiques, a annoncé la Trésorerie générale du Royaume (TGR). « La TGR informe l’ensemble des contribuables que les guichets des Trésoreries régionales, préfectorales et provinciales et des perceptions à travers le territoire national, seront ouverts le samedi et le dimanche 29 et 30 décembre 2018, de 09H00 à 15H30, afin de leur permettre de bénéficier des mesures d’incitation au paiement des créances publiques contenues dans la loi de finances 2018 et la loi 82-17 », a indiqué la Trésorerie dans un communiqué.

Ainsi, les contribuables bénéficieront de l’annulation des pénalités, amendes, majorations, intérêts de retard et frais de recouvrement des impôts et taxes et autres créances dus à l’État et aux collectivités territoriales, émis avant le 1er janvier 2016, à condition de payer spontanément l’intégralité du principal de ces créances avant le 1er janvier 2019, a rappelé la même source.

Rédaction Infomediaire.