Pour raconter son histoire faite de brassage et de diversité, « Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca » s’appuie sur de nombreuses sources, des supports et des regards croisés pour donner une vue d’ensemble de cette ville, petite cité côtière devenue capitale économique, qui a participé à la construction du Maroc moderne.

À ce titre, le documentaire fait intervenir un large panel de témoins, experts, historiens, architectes, artistes, acteurs de la société civile, etc… mais aussi des habitants de diverses origines dont l’histoire personnelle est liée à celle de leur ville.

Les téléspectateurs auront rendez-vous avec «Ana Bidaoui – Les Mémoires de Casablanca», chaque dimanche soir à 22h sur 2M, à partir du 4 juin prochain.